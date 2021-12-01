Российский политический деятель Илья Пономарев считает, что желание России доминировать является компенсацией за унижение, которое было в 90-х годах.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

«Это не лечится. Более того, я не уверен, что это нужно лечить. Просто это нужно приспосабливать к чему-то полезному. Я считаю, что конкуренция – это хорошо, в том числе во внешней политике. Я против однополярного мира, я против жесткого противостояния, и я против того, чтобы одна или две страны начинали бы другим навязывать свою волю», - говорит он.

Политик констатирует, что к этому склонны и Соединенные Штаты, и Китай, и Россия.

«Но когда их много, то у них это не получится, потому что надо договариваться. Я считаю, что это хорошо. Оттого, что мы будем пытаться кого-то сокрушить и убрать с этой доски – мы открываем тем самым путь к монополизации во внешней политике, что по сути дела плохо. Конкурировать можно по правилам, а можно, получается, так, как Россия поступила с Украиной: путем агрессии, захвата территории, гибридной войной. Я за конкуренцию, за строительство разных международных союзов, чтобы разные страны конкурировали за разные ресурсы, разные проекты», - рассуждает Пономарев.

Политик подчеркивает, что является противником насилия, агрессии и войн. Однако большинству россиян этот выбор сделать трудней.

«Грань для простого, неискушенного человека между конкурентом и врагом очень тонкая. На олимпийских играх, если ты не можешь победить по-честному, начинаешь подножки ставить, толченое стекло подсыпать и делать прочие нехорошие вещи. Это то, что на самом деле происходит. Нечестная конкуренция – это следствия комплекса неполноценности», - заключает он.

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