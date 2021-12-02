Политолог Александр Антонюк поделился своим мнением о законе об олигархах и предупредил, что от него пострадает также малый бизнес.

Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

По словам Антонюка, власти начали терять свой рейтинг, как только закон об олигархах начал действовать и самим олигархам для этого даже ничего делать не приходится. «Это лоббизм чужих интересов. Закон об олигархах даст о себе знать через полгода и мы это увидим на уровне поддержки в социологии», - объясняет он.

К тому же, отмечает эксперт, этим законом власти пытаются дожать малый бизнес, ведь из-за этого пострадает в том числе и он. «Мы должны учитывать интересы большого бизнеса, но тут просто часть налогов, которую должен платить большой бизнес и социальные обязательства, переложили на маленький бизнес», - рассказывает Антонюк.

Итак, заключает гость программы, в законе об олигархах речь не идет о справедливости. Он убежден, что закон и далее будет негативно влиять на поддержку властей, в частности со стороны бизнеса.

Как сообщала Politeka, Антонюк заявил, что зритель увидит Разумкова как борца за справедливость.

Также Politeka писала, что Антонюк рассказал, насколько нова идея выдавать вакцинированным украинцам по 1000 гривен.