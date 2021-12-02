Политтехнолог Олег Постернак рассказал, что украинское общество устало от политики, деполитизировано и хочет стабильности.

Об этом он сказал в эфире программы “Мотив” с Юрием Подорожним.

“Государственного переворота никакого не будет. Верхи не хотят, а низам еще пока не интересно… Сейчас происходит процесс деполитизации украинского общества. Украинская политика после Зеленского достигла какой-то такой вершины отрицания, и общество сейчас склонно больше видеть стабилизацию. Оно хочет погрузиться в какие-то материальные темы, собственное выживание”, - сказал Олег Постернак.

Он отметил, что люди хотят реализовать себя и найти альтернативы для жизненных повседневных ценностей.

“Украинская политика им надоела сейчас. Вот этот захват, высокий уровень политизации украинского общества – его уже нет. И это тоже тенденция, которая будет определять следующий цикл избирательной кампании”, - добавил Постернак.

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