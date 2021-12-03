Российский оппозиционер, политэмигрант, лидер международного движения «Говорите громче!» (Лондон) Андрей Сидельников уверен, что смена президентов в России не приведет к кардинальным переменам в ее агрессивной политике.

Об этом он рассказал в программе «Главное» на канале MY.UA с Екатериной Павловой.

«Я не знаю, зачем Навальный вернулся в Россию. Я не считаю это героическим поступком. Алексея предупреждали, и его ближайшее окружение об этом говорило, что его посадят. Алексей наделся, что те околовластные фигуры, которые ему помогали все эти годы, смогут помочь ему и в этот раз. Но они проиграли и он сидит, и будет сидеть, пока Путин будет при власти», - считает он.

Одновременно Сидельников не поддерживает расхожее среди украинцев мнение о том, что смена президента России изменит ее агрессивную политику по отношению к Украине.

«Дело сейчас уже совершенно не в Путине. Путин породил тот преступный режим, который не даст возможности любому другому лидеру сделать что-либо нормально. Другое дело, что безусловно, будет оттепель, если судить из истории. Но я бы не обнадеживал изменением отношения к Украине. Единственное, что в тот момент могут быть другие вопросы, которые перевесят украинский конфликт. Через время все вернется на круги своя», - заключает он.

Сегодня, по его словам, длится противостояние российской репрессивной системы и оппозиционеров.

«Либо мы уничтожим эту систему, либо система уничтожит всех нас. По одному оппозиционеров уничтожает, преследует, убивает. Запад ведет себя, конечно, в рамках правового поля, но когда мы видим Литвиненко, Скрипаль, убийство Березовского – ничего противопоставить невозможно. То есть мы садимся играть в шахматы, а оппонент достает дубину и по голове шарашит. От них ждать правовых действий в рамках закона невозможно, потому что власть обезумела от этой безнаказанности», - делает вывод политик.

Politeka сообщала мнение российского политика Ильи Пономарева, что Война является мощным экономическим мобилизатором, который позволяет накачать экономику деньгами

Также Politeka сообщала, что Алексей Сидельников считает, что вся соглашательская позиция с путинским режимом в последние годы исходила со стороны канцлера ФРГ Ангелы Меркель.