Журналистка Виктория Панченко объяснила, зачем власти кадровые перестановки в правительстве, которые она назвала показательными.
Об этом она рассказала на канале «Знай 24».
В частности, Панченко отметила отставку министра экономики Алексея Любченко, которого, по ее словам, вероятно уволили из-за собственных амбиций. Вслед за ним, рассказала она, парламент распрощался и с министром экологии Романом Абрамовским, далее – еще с тремя кандидатурами.
«По результатам голосования в отставку отправили: вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова; вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского; министра обороны Андрея Тарана. Почему их смели? Все очень просто», - говорит Панченко.
Журналистка напомнила, что на протяжении нашей истории сотрудники, приближенные к власти, тоже вводили реформы, подписывали земельные законы, делили людей на врагов народа и тех, кто молчит. По ее словам, те, кто с 1934 по 1937 годы был у руля и издевались над миллионами ни в чем не повинных людей, ушли в расход первыми.
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«Их показательно снимали с должностей, а народу говорили, что чистка во власти необходима чтобы люди жили счастливо и честно. Прошло почти сто лет. Ничего нового не придумали, министров показательно снимают, на их место ставят новых игроков. Названия разные, а принципы те же», - заявила Панченко.
Как сообщала Politeka, Руслан Бортник назвал три причины кадровых ротаций в украинской политике.
Также Politeka писала о том, что Дзивидзинский заявил, что нельзя исключать ротации даже в верхушке правительства.