Политтехнолог Александр Кочетков рассказал, какие есть предпосылки в Украине для Майдана.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале MY.UA с Екатериной Павловой.

«В Украине не было и не будет переворотов, в Украине не было и не будет заговоров в том классическом смысле, о котором говорят. Переворот - это организованная группа людей с ресурсами, как правило военных, которые организовались, наметили некую цель и знают, что нужно делать. Берут власть, а потом находят каких-то гражданских, которые должны будут возглавить страну, когда они уберут власть. Я многократно разговаривал с высокопоставленными военными и умные люди говорят, что взять власть и скинуть верхушку – это трех дней дело, а что делать дальше?», - рассказал Александр Кочетков.

Политтехнолог сказал, что если так взять власть, то в мире такую власть не признает никто и Путин может воспользоваться такой ситуацией, и денег ни на что не будет. Условные потенциальные заговорщики понимают эту ситуацию и не хотят, откровенно говоря, с этим связываться, считает он, потому что будет еще хуже. И заговор у нас ограничивается телефонными разговорами, подтвердил он, возмущенных политиков.

«На самом деле у нас возникают протесты, которые могут быть инспирированными, могут обозначить тему, собрать людей, проплатить, привезти. Несколько вариантов есть, можно собрать реально озабоченных людей, помочь им доехать, есть вариант, когда просто левых людей можно собрать, дать им флаги в руки и они не будут в состоянии сказать, за что они стоят. А настоящий протест, когда люди вопреки, не по желанию собираются, потому что не могут сидеть по домам. А когда пытаются привести и собрать протест – это не работает, сколько не пытались так делать», - резюмировал Александр Кочетков.

Как сообщала Politeka, Михаил Чаплыга отметил, что настоящий переворот происходит не на сцене.

Также Politeka сообщала, что Денис Кислов заявил, что сейчас создается очень много разных анклавов и протестных настроений.