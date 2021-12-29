Советник секретаря СНБО Павел Жовниренко объяснил, может ли Украина называть Будапештский меморандум жесткими договоренностями и гарантиями.

Об этом он рассказал в программе Вадима Трюхана «Дипломатическая кухня».

Как отмечает эксперт, Будапештский меморандум имеет два ключевых пункта, в одном из которых речь идет о гарантировании суверенитета Украины и ее территориальной целостности, а во втором – о формате переговоров, если этот документ будет нарушен.

То есть, констатирует Павел Жовниренко, Украина получила действительно жесткие гарантии, подписав Будапештский меморандум. «И говорить о том, что это недееспособный документ – неправильно», - убежден он. В то же время, гость программы отмечает, что с момента начала российской агрессии Украина еще не использовала второй пункт договора.

Также он отмечает, что, проанализировав текст Будапештского меморандума, становятся понятны истинные намерения США и Великобритании: заставить Украину отказаться от ядерного оружия в обмен на предоставление гарантий обеспечения суверенитета и территориальной целостности. «С момента независимости Украины началось вымогание сдать ядерное оружие, причем давление было больше со стороны США. Главная аргументация – ракеты были направлены в сторону Соединенных Штатов», - отмечает Павел Жовниренко.

Он подчеркивает, что главы государств поставили свои подписи именно под словом «гарантии», то есть они обязались их выполнять. Поэтому, уверен эксперт, обесценивать Будапештский меморандум не стоит, он все еще остается эффективным в контексте решения проблем Украины.

Как сообщала Politeka, Жовниренко заявил, что Украине приходилось отстаивать свою территорию от России еще в 2003 году.

Также Politeka писала, что Бизяев рассказал, как он расценивает перемирие на Донбассе и как долго реально продержится мир.