Об этом он рассказал в программе «Контрольный удар с Максимом Яли».

«Среди основных причин, которые вынудили сотни тысяч казахов по всей стране присоединиться к массовым протестам, можно выделить следующие. Во-первых, расслоение общества на сверхбогатую элиту и бедное большинство, благосостояние которого последние годы не улучшается. Во-вторых - демография – средний возраст жителя Казахстана на сегодня – 25 лет», - рассказал Максим Яли.

Политолог объяснил, что в Казахстане миллионы граждан, в основном сельском местности и городских окраин, которые находятся в полном расцвете сил, не имеют никаких перспектив улучшить свое социально-экономическое положение. По его словам, они вынуждены лишь наблюдать в соцсетях за роскошным образом жизни своих сверстников, принадлежащих к верхушке правящих кланов.

«В-третьих - коррупция в высших эшелонах власти и сосредоточение богатства в руках представителей клана Назарбаева. В-четвертых - оторванность представителей правящей верхушки от проблем общества в результате слишком длительного пребывания у власти и несменяемости руководства страны», - объяснил Максим Яли.

Главной причиной, почему мирные протесты столь быстро переросли в массовые беспорядки с применением оружия и попыткой госпереворота, политолог назвал конкуренцию двух основных кланов - Назарбаева и Токаева в борьбе за власть. Максим Яли отметил, что эта борьба началась еще в 2019 году с момента избрания Токаева на должность президента Казахстана.

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