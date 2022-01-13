Его слова прозвучали в программе «Романенко. Беседы».
«За тридцать лет Украина дважды меняла свою внешнеполитическую позицию. В начале своей независимости она объявила себя нейтральным и внеблоковым государством, а в 2014 году провозгласила курс на вступление в Евросоюз и НАТО. И оба раза эти решения не были рефлексивными, они принимались не в результате мозгового штурма или общенационального круглого стола. На эту тему не было статей, книг, исследований. Чем руководствовались люди, которые прописали в Конституции курс в НАТО и ЕС? Ответа нет, как нет и речь о понимании. А единицей понимания является рефлексивная модель либо набор таких моделей. Например, модель мирной жизни, где мы описываем: какие у нас отношения с Европой, какие с Россией, с кем и как мы дружим», - говорит Сергей Дацюк.
По его мнению, именно такая модель должна лежать в основе внешней политики государства.
«У государства должна быть модель действий в случае военной угрозы. Речь идёт об угрозе с применением обычного оружия, а ядерная угроза – это уже третья модель. Обычная война и ядерная – это принципиально разные вещи», - подчёркивает Сергей Дацюк.
Как сообщает Politeka, по мнению этого философа, каждая цивилизация стремится стать глобальной.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
Найдено тело пропавшей почти две недели назад украинки: "Писала, что отдыхает в Египте..."
Авария унела жизни бойцов АТО: "Ехали на похороны, но так и не доехали"
Звезда "проклятого" сериала ушел из жизни при загадочных обстоятельствах: первые детали трагедии
Лопес в халате и без парика показала, какой бывает рядом с дочерью: "Растит конкурентку"
Также Politeka сообщала, что, по словам Дацюка, многие вещи в жизни не требуют мышления.