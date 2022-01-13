Философ Сергей Дацюк поделился своими соображениями по поводу того, почему, по его мнению, внешняя политика Украины за годы её независимости выстраивалась ошибочно.

Его слова прозвучали в программе «Романенко. Беседы».

«За тридцать лет Украина дважды меняла свою внешнеполитическую позицию. В начале своей независимости она объявила себя нейтральным и внеблоковым государством, а в 2014 году провозгласила курс на вступление в Евросоюз и НАТО. И оба раза эти решения не были рефлексивными, они принимались не в результате мозгового штурма или общенационального круглого стола. На эту тему не было статей, книг, исследований. Чем руководствовались люди, которые прописали в Конституции курс в НАТО и ЕС? Ответа нет, как нет и речь о понимании. А единицей понимания является рефлексивная модель либо набор таких моделей. Например, модель мирной жизни, где мы описываем: какие у нас отношения с Европой, какие с Россией, с кем и как мы дружим», - говорит Сергей Дацюк.

По его мнению, именно такая модель должна лежать в основе внешней политики государства.

«У государства должна быть модель действий в случае военной угрозы. Речь идёт об угрозе с применением обычного оружия, а ядерная угроза – это уже третья модель. Обычная война и ядерная – это принципиально разные вещи», - подчёркивает Сергей Дацюк.

Как сообщает Politeka, по мнению этого философа, каждая цивилизация стремится стать глобальной.

Также Politeka сообщала, что, по словам Дацюка, многие вещи в жизни не требуют мышления.