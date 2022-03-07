Из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. Однако российские оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак.

Об этом, как пишет Politeka.net в своем новом обращении заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, в первую очередь враг концентрирует силы для атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

"Не теряем бдительность! Русские войска везде получат жесткий отпор.

«Русский мир» пытается задушить город-герой Мариуполь гуманитарным кризисом. Руководство государства делает все возможное и невозможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры.

Это непросто. Ведь российские террористы не держат слово. Нет жалости даже к деткам и женщинам, к раненым. Они обстреливают жилые кварталы. Они обстреливают мирных людей во время эвакуации. Даже шакалы себя так не ведут.

Мы используем каждую минуту, чтобы укрепить нашу оборону. Все усилия круглосуточно направлены на то, чтобы обеспечить потребности наших защитников и защитниц.

Более 140 тысяч украинцев, преимущественно – мужчин, вернулись из Европы. Десятки тысяч влились в ряды Сил территориальной обороны. Конечно, есть те, кто убегает. Но весь мир видит, как украинский народ бьется за свою страну.

Уже более 20 тыс. обращений от иностранцев, которые готовы приехать в Украину и защищать мир от русских нацистов на украинском фронте. Чтобы кремлевское зло не распространялось.

Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это деликатный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть существенный прогресс.

Кроме прочего, за последние 3 дня уже доставлено, едет в Украину или законтрактовано более 50 тыс. шлемов и бронежилетов.

Мы "перехватываем" у поставщиков уже пошитую форму для армий стран НАТО. Пусть наши защитники будут одеты в разное. Главное, чтобы было удобно бить врага.

Наши воины на всех направлениях обороны демонстрируют высокое мастерство, уничтожая русских захватчиков.

Действия наших артиллеристов на Николаевщине войдут в учебники. Как и контратаки украинских защитников Харькова и Луганщины.

Мы работаем над получением помощи в сфере ПВО и ПРО от партнеров. Но уверенности в неотвратимости нашей победы добавляют не произнесенные обещания, а украинские воздушные силы. И отдельные менеджеры «Укрпочты», которые сбивают самолеты с российскими военными преступниками.

В казацкие сутки наши предки пахали землю, держа под рукой саблю и мушкет. Сегодня некоторые села во время посевной могут вооружить трофеями механизированный батальон с усиленными танковыми ротами.

Война - это горе, которое принесла к нам Россия. Принесла в дома всего мира. Мы каждый день теряем наших людей. Помним каждого и отомстим за всех.

Наше самое большое преимущество над врагом - в сплоченности украинского общества. В России не понимают, что такое самоорганизация и что такое настоящее доверие между властью и Гражданами. Они десятилетиями уничтожали свободу и достоинство людей, чтобы получить покорное население.

Их больше, это правда. Они преобладают на море и в воздухе. Пока. Пока.

Ведь один украинский воин и один украинский гражданин на войне стоят десятиков российских оккупантов.

У украинского народа совсем другая внутренняя мотивация. На порядок выше устойчивость. На земле мы это уже доказали.

Время, когда русская армия, призывники начнут прятаться по всем погребам России, лишь бы только их не отправили на войну с нашими защитниками и защитницами, стремительно приближается.

Мы вернем все временно захваченные города и села. Херсон, Каховка, Мелитополь, Бердянск и Геническ показали, что оккупантам лучше убраться, пока не поздно...», - заявил Резников.