Как пишет Politeka.net, Азербайджан пошел в наступление на Нагорный Карабах. Об этом сообщил МИД России.
"С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики зашли в зону ответвенности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост. Нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа "Bayraktar TB2" по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух", - было заявлено российской стороной.
Также отмечено, что в Нагорном Карабахе сейчас введено военное положение.
До этого мы сообщали, что МИД Армении сообщил о наступлении Азербайджана.
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"Азербайджан продолжает вторжение в зоне ответственности миротворческого контингента Российской Федерации, начавшееся 24 марта в в районе села Парух Аскеранского района", - было сообщено армянской стороной.