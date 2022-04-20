Государство не забыло граждан, которые находятся на оккупированных территориях.

Украинские власти уже разработали стратегию деоккупации всех населенных пунктов на юге. Об этом оветник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в комментарии "Украинской правде".

Государство не забыло граждан, которые находятся на этих территориях.

«Можете даже не сомневаться в том, что у государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины. Во-первых, армия. Кратко и ясно. Во-вторых, более 90% обычных людей на оккупированных территориях верно заявляют о собственной проукраинской позиции. Поэтому не будет никакой заморозки конфликта, не будет даже временной оккупации, не будет никаких фейковых ХНР или чего-то подобного. Будет только Херсонская область Украины», – рассказал Михаил Подоляк.

Он добавил, украинские граждане против любых попыток навязать им «русский мир» и продолжают давать отпор оккупантам, желающим провести незаконный «референдум».

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