Алексей Арестович записал короткий видеоролик со словами о том, что он больше не работает в Офисе президента и обустраивается на новой должности.

Как пишет Politeka.net, соответствующее видео Арестович опубликовал на своей странице в Facebook.

«Теперь, когда меня выгнали из Офиса президента, я устроился на заправку. Считаю себя счастливым человеком, потому что в это время далеко не каждый может найти себе работу. Спасибо за внимание», - сообщил арестович в шутливом видео, на котором моет машину на городской АЗС.

В комментирях тут же поинтересовались относительно оплаты труда, на что Арестович пошутил, что в ближайшие полгода платить ему не будут – испытательный срок.

«Это самое престижное и доходное место, когда бензин в дефиците, а очереди километровые в Украине на топливо», «И мне помойте авто. Режим работы и адрес подскажите», «Ну, сейчас очередь выстроится, чтобы машину помыл сам Арестович. Так что, кто кого кормит и кто кому должен, будет большим вопросом», - подкалывают советника главы Офиса президента в комментариях к видео.