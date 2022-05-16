Советник главы Офиса президента и представитель переговорной группы Михаил Подоляк ответил на предложения некоторых политиков "сохранить лицо россии", отдав ей часть украинских территорий. По словам советника, некоторые западные лидеры хотят завершения войны, а еще просят отдать кремлю часть территорий, чтобы "сохранить лицо россии".
"Некоторые западные политики хотят завершения войны с возможностью для россии сохранить лицо, отдав ей часть территорий, пишет Politico. Сохранить лицо после Бучи и Мариуполя? Удивительная логика, но, если эти политики хотят отдать России часть своих территорий, это дело их избирателей", - написал Подоляк в Twitter.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал условие относительно переговоров с российским президентом путиным. Так, в эфире итальянского телеканала Rai 1, Зеленский подчеркнул, что будет вести переговоры на "условиях диалога".
"Что касается переговоров с РФ, вопрос усложняется ежедневно... Я готов говорить с путиным. Но только с ним. Без его посредников любых. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов", - заявил Зеленский.
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