Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что европейские чиновники не ожидали, что Украина сможет выстоять и будет так долго бороться.

Об этом он рассказал на канале my.ua.

Борис Тизенгаузен рассказал, что раньше Украина ассоциировалась у людей со всего мира с известными спортсменами, например, с Андреем Шевченко, с Чернобылем, но сейчас все изменилось и при слове «Украина» все думают только о войне.

«Сейчас Украина, по большому счету, формирует общемировую повестку. Украина заняла довольно проактивную позицию. Наверное, некоторым европейским лидерам хотелось бы, чтобы мы были менее активными в вопросах, почему так медленно и так мало оружия едет сюда. Но сейчас Украина, к сожалению, — это война. Сейчас Украина – это беженцы, которых все европейские страны, да и не только европейские, приняли», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, сейчас Украина – это история про то, как страна фактически один на один встретила российского агрессора, хоть потом и начали ей помогать. Украина сейчас, как подчеркнул Борис Тизенгаузен, - это феномен, поскольку нам и трех дней не давали, те же самые европейские чиновники не ожидали, что Украина сможет выстоять и будет бороться.

«Мы не просто продержались, мы еще и даем успешно отпор российским войскам. То есть сейчас, к сожалению, Украина – это только война и все, что связано с войной», - добавил Борис Тизенгаузен.

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