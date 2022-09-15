Политический философ Андрей Ермолаев рассказал, что изменится с приходом на британский престол Чарльза и какие геополитические идеи он поддерживает.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

По словам гостя программы, Елизавета ІІ была не просто свидетелем, но и деятелем целого столетия и нескольких эпох. Сейчас же, констатирует он, корона выполняет не только символическую роль суверена народа и государства, но и является частью старой элиты, аристократии, которая, несмотря до бурные перемены последних нескольких столетий, развитие капитализма и модерных политических систем, является частью глобальной власти.

«Я не исключаю, что с приходом на британский престол Чарльза роль монарха как политика может значительно усилится. И хочу напомнить, что совсем недавно Чарльз фигурировал как один из активных драйверов и идеологов новых подходов к глобальной трансформации», - отмечает Андрей Ермолаев.

По его словам, выступления Чарльза говорят о том, что весь королевский дом – это образованная семья, которая включается как политическая сила в процесс подготовки новой долгосрочной стратегии перезагрузки глобального капитализма. Философ подчеркивает, что речь идет именно о таком масштабе.

«Часто роль уже короля Чарльза, который участвовал и в форуме в Давосе, и на других крупных площадках, и на клубных встречах, где он поддерживал идеи глобальной трансформации, сводилась к темам зеленой экономики. Это очень узкое и примитивное понимание того, что стоит за кадром, и очень узкая трактовка тех тезисов, с которыми выступал новый британский монарх», - объясняет Андрей Ермолаев.

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