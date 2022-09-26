Об этом он рассказал в программе «Развилка».

«За последний месяц Лиз Трасс, Си Цзиньпин, владимир путин, опосредованно Джо Байден, бывший командующий войсками НАТО в Европе Бен Ходжес заявили о том, что они не исключают возможности применения ядерного оружия для защиты национальных интересов, как они понимают свои национальные интересы. То есть впервые с 1962 года человечество вплотную приблизилось к ядерному конфликту», - отмечает Руслан Бизяев.

С другой стороны он также ставит вопрос, не являются ли эти заявления политическими торгами или политическим блефом. Как бы там ни было, констатирует эксперт, сегодня мы живем в такой исторической реальности и надо понять, как будут развиваться события. Также он ставит вопрос, не повторится ли ситуация 1962 года, когда остановились буквально на грани.

Что касается поставок оружия, отмечает политолог, то окончательно станет понятно, когда мы теоретически можем получить танки «Абрамс» и «Брэдли», после 8 ноября, после результатов промежуточных выборов в Конгресс и Сенат. То есть, объясняет он, в зависимости от того, какая будет конфигурация Конгресса и Сената, мы будем понимать, возможно ли это и в какие сроки.

«И второй фактор, который будет влиять на ситуацию, это непосредственно ситуация на линии фронта, на линии соприкосновения, как она будет проходить в тот конкретный момент», - добавляет Руслан Бизяев.

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