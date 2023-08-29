Политический аналитик Тарас Загородний объяснил, что израильская модель безопасности для Украины – это не 5-ая статья НАТО, но это долгосрочные выгодные гарантии.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Это будет жизнеспособно, но это не будет заменой 5-ой статьи устава НАТО, это мы должны четко понимать, поскольку это формула «наше оружие, ваши солдаты». Израильская модель предусматривает, что Украине никто не обещает по крайней мере письменно, введения войск, но предусматривают письменные обязательства в отношении помощи Украине, в том числе военной, например, военной техникой», - объясняет Тарас Загородний.

По его словам, израильская модель предусматривает, что США дают часть безвозмездной помощи ежегодно, от 3 до 5 миллиардов долларов в разных форматах, это может как денежная помощь, так и специальные условия покупки оружия, например, те же F-16, F-35, которые Израиль покупает. Также, добавляет эксперт, речь идет о совместном производстве многих типов вооружения, потому что у Израиля и США есть очень много совместных проектов ВПК.

«Модель хороша на данный момент и в нынешнем контексте, потому что это выбивает козырь у россиян, которые надеются, что после прихода смены руководства в Белом Доме возможно остановить помощь Украине. Если это будет подписано и ратифицировано в Конгрессе и Верховной Раде, то Трамп, если придет к власти, ничего поменять не сможет. Это уже будут отношения между государствами, а не лично президентами», - рассказывает Тарас Загородний.

И это, подчеркивает он, будет большой плюс, и это, кстати, вызывает большую истерику у россиян. Как мы помним, отмечает эксперт, на саммите НАТО больше всего у россиян вызвали истерику именно гарантии безопасности, к тому же, каждая страна дает собственные гарантии помощи.

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