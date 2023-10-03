Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – это знак, что военное решения Крыма и Донбасса есть.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, прошлая неделя была по большому счету неделей массового ухода армян из Нагорного Карабаха в Армению. Мы видим, констатирует он, как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, а мировое сообщество долго говорило азербайджанцам, что нет военного решения проблемы Карабаха, что они не смогут решить ее военным путем, только дипломатически. Тем не менее, подчеркивает политтехнолог, все решилось иначе.

«То есть они сделали ровно то, что предстоит сделать собственно нам, Украине, – восстановить свою территориальную целостность. Нам тоже 8 лет рассказывали, что военного решения проблемы Крыма нет, но с появлением ракет Storm Shadow и SCALP военное решение проблемы Крыма неожиданно материализовалось. Ну и с тем, что наши военное руководство и наши военные каждый день храбро, рискуя жизнью, борются за это военное решение проблемы Крыма», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Кстати, отмечает он, Азербайджан опубликовал число погибших на этой войне за один день, там много, что-то 200 человек с его стороны. То есть, объясняет политтехнолог, это достаточно кровопролитная война, у нас в день на фронте бывают такие же потери, но не с украинской стороны, естественно, а то, что мы россиян уничтожаем.

«У этого всего есть политические последствия, в том числе для нас, ведь все это – удар по российской федерации. российская федерация стала слабее. Даже ненавистный нами гиркин-стрелков из своей тюремной камеры написал статейку и сказал, что они, конечно, по идее должны были защищать Нагорный Карабах, но правильно сделали, что не стали защищать, потому что они не могут воевать на два фронта, у них просто нет на это сил и они бы опозорились», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Стефан рассказал, как нам восстановить связь с высшим Я.

Также Politeka писала о том, что Кушнир рассказала, как меняется мнение МАГАТЭ по ситуации в Украине.