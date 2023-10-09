Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что для Израиля вторжение боевиков ХАМАС стало неожиданностью.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Несколько сотен боевиков ХАМАС каким-то образом захватили семь населенных пунктов небольших, вторглись на территорию Израиля впервые за многие годы. Трагедия там в Израиле, и пленные уже есть, и ХАМАС не останавливается, призывает весь арабский мир присоединиться», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, в Израиле начался политический процесс отрезвления, многие начали задаваться вопросом, а где была изначально армия, где контрразведка, где спецслужбы, как граница оказалась открытой. Как отметил Дмитрий Спивак, тем не менее, абсолютно очевидно на данный момент, что Израиль победит.

«И западный мир вмешается, хотя кто-то все равно это сейчас зажег, кто-то зажигает фитили войны», - заявил Дмитрий Спивак.

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