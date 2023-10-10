Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что в 2028 году россияне будут готовы к войне даже против стран Балтии.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Сейчас россия рассматривает разные сценарии на ближайшие годы, и один из них особо опасен. Если в этой агрессии против Украины будет любая пауза, любая заморозка, то будет новый критический момент – 2028 год. Об этом сообщил Владимир Зеленский, находясь в Испании на встрече с лидерами стран Европы», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, за данными нашей разведки, если россия адаптируется сейчас, то к 2028 году кремль сможет восстановить свой военный потенциал, который Украина разбила во время войны. Как отметил Михаил Шейтельман, тогда у россии будет достаточно сил для атаки не только на Украину, но и на страны Балтии.

«Вот такое прямое предупреждение. Наша разведка в последнее время не сильно как-то ошибается. И наша разведка говорит, что в 2028 году россияне будут готовы начать вторую войну против восточной части цивилизованной Европы», - заявил Михаил Шейтельман.

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