Политолог Андрей Золотарев прокомментировал интервью Зеленского в Румынии, в котором он сказал, что, если еще будет война, то он будет баллотироваться на следующие президентские выборы.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«К выборам толкают партнеры, которым нужна перезагрузка власти, которым надо лишить команду Зеленского монополии на власть в стране и, возможно, реформировать систему власти, вернув ее в соответствие того, что у нас де-юре, что у нас де-факто», - объясняет Андрей Золотарев.

То есть, объясняет он, у нас, по факту, два правительства: главное на Банковой, а второстепенное, вспомогательное на Грушевского. И такой кунштюк, констатирует эксперт, не понятен нашим партнерам, им не понятно, кто рулит государством, естественно, они хотят привести это в соответствие.

Тем не менее, отмечает гость программы, судя по всему, речь прежде всего идет о президентских выборах, хотя и это очень противоречив. Как он объясняет, с одной стороны, злые языки говорят о том, что после визита за океан у президента желание проводить выборы подупало, с другой стороны, мы видим, что пошла команда в ЦВК поднимать людей с отпусков, заниматься реестром. То есть, констатирует политолог, это свидетельствует о том, что таки подготовка к избирательному процессу началась.

«Но у меня снова вопрос: в нынешних условиях, когда, по сути, невозможно обеспечить ни демократичность, ни конкурентность, ни безопасность избирательного процесса, ни доступ к активному избирательному праву миллионов украинских граждан, что это за выборы и нужны ли такие выборы? Но, тем не менее, судя по всему, в марте 2024 года намеренны провести президентские выборы, поскольку истекает срок президентских полномочий», - рассуждает Андрей Золотарев.

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