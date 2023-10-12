Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».
«К выборам толкают партнеры, которым нужна перезагрузка власти, которым надо лишить команду Зеленского монополии на власть в стране и, возможно, реформировать систему власти, вернув ее в соответствие того, что у нас де-юре, что у нас де-факто», - объясняет Андрей Золотарев.
То есть, объясняет он, у нас, по факту, два правительства: главное на Банковой, а второстепенное, вспомогательное на Грушевского. И такой кунштюк, констатирует эксперт, не понятен нашим партнерам, им не понятно, кто рулит государством, естественно, они хотят привести это в соответствие.
Тем не менее, отмечает гость программы, судя по всему, речь прежде всего идет о президентских выборах, хотя и это очень противоречив. Как он объясняет, с одной стороны, злые языки говорят о том, что после визита за океан у президента желание проводить выборы подупало, с другой стороны, мы видим, что пошла команда в ЦВК поднимать людей с отпусков, заниматься реестром. То есть, констатирует политолог, это свидетельствует о том, что таки подготовка к избирательному процессу началась.
«Но у меня снова вопрос: в нынешних условиях, когда, по сути, невозможно обеспечить ни демократичность, ни конкурентность, ни безопасность избирательного процесса, ни доступ к активному избирательному праву миллионов украинских граждан, что это за выборы и нужны ли такие выборы? Но, тем не менее, судя по всему, в марте 2024 года намеренны провести президентские выборы, поскольку истекает срок президентских полномочий», - рассуждает Андрей Золотарев.
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