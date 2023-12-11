Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что агрессивная политика Венесуэлы по отношению к Гайане сегодня один в один напоминает то, что россия делает с Украиной.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Гайана и Венесуэла. Какого черта? Противоположный край земного диска от Украины, но нам очень важно то, что там происходит. В Венесуэле провели референдум о том, чтобы аннексировать значительную часть территории Гайаны, просто тупо присвоить регион, который называется Эссекибо и объявить территорией Венесуэлы», - отмечает Михаил Шейтельман.

Как объясняет эксперт, Эссекибо – это 2/3 территории Гайаны, но это нефтеносный регион, поэтому Венесуэла заинтересовалась в нем, хотя ей хватает и собственной нефти. Также он подчеркивает, что Венесуэлой десятилетиями управляют такие, как путин, вот оно и видно, в частности, это псевдореферендум, на котором венесуэльцы якобы заявили о своем желании аннексировать Эссекибо. Кроме этого, добавляет политтехнолог, решение Гайаны защищаться президент Венесуэлы назвал прямой угрозой территориальной целостности его страны, а также уже поручил национальным компаниям выдавать лицензии на разработку нефтяных месторождение оккупированного региона.

«Прямо россиян напоминает один в один. Они же тоже выдают лицензии на мобильную связь в херсонской области, россияне у себя там в россии раздают лицензии на мобильную связь в Украине. Вот то же самое с Венесуэлой. Два полюсы земного диска – одинаковая совершенно политика», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Попутно он вспоминает, что похожая ситуация уже была: Ирак оккупировал Кувейт и объявил своей провинцией ради нефти, но мир не стал этого терпеть, иракскую армию уничтожили, это была операция «Буря в пустыне» 1991 года. По мнению эксперта, с Венесуэлой будет то же самое, ведь партнеры Гайаны – это Бразилия, США и Великобритания, а на стороне Венесуэлы разве что россия, беларусь и еще Иран впишется.

Как сообщала Politeka, Бенюк объяснил, почему Зеленский в пьесе «Хозяин» стал Залуским.

Также Politeka писала о том, что Решмедилова рассказала о новых изобретениях российско-украинской войны.