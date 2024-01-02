Политическая и экономическая обозревательница Светлана Кушнир заявила, что начало переговоров о вступлении в ЕС – это большое достижение Украины, как и то, что мы выстояли и продолжаем получать оружие.

Об этом она рассказала в программе «Пульс недели» с Алексеем Буряченко.

«Сколько угодно можно выполнять эти рекомендации. Если нет политической воли видеть тебя в Европейском Союзе, то ты их можешь выполнять до бесконечности. А если Европейский Союз сам заинтересован и говорит, что принятие Украины – это их стратегический и внутренний приоритет, тогда ты как-то более вдохновенно даже эти рекомендации выполняешь», - отмечает Алексей Буряченко.

По мнению гостьи программы, начало переговоров о вступлении Украины в ЕС действительно является одним из наших достижений за 2023 год. То есть, констатирует она, это теперь можно ехать и открыто вести переговоры со всеми странами ЕС, выслушивать их хотелки, пожелания, конечно, вступать где-то в полемику, где-то с кем-то спорить.

«Но даже год назад или в феврале или марте 2022 года это считалось какой-то фантастикой. Поэтому это большой плюс, что мы по этому пути идем, несмотря на тяжелые экономические условия, в условиях войны, военного положения», - подчеркивает Светлана Кушнир.

Кроме этого, отмечает экспертка, она бы к нашим достижениям 2023 года отнесла и военное достояние, ведь ВСУ получили то оборудование, то снаряжение, то оружие, о котором говорили, что нам его не дадут. Попутно гостья программы вспоминает, как на Генассамблее у Байдена допрашивались, дадут или не дадут, и все ответы были так неопределенны, но теперь мы видим, что процесс идет и мы удержались.

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