Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал ситуацию с Орбаном и рассказал, каковы шансы на то, что Венгрия не воспользуется вето на голосование о помощи Украине.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Помните, в прошлый раз канцлер Шольц забрал Орбана выпить кофе. Я предлагаю им теперь взять микс токайского вина и немецкого шнапса, выпить так уж, чтобы уже обратно в зал не вернулся. На самом деле решение сейчас рассматривается. Все-таки я думаю, этот вопрос будет решен», – утверждает Александр Мусиенко.

Попутно он упоминает и о вступлении Швеции в НАТО, уже даже Эрдоган подписал решение парламента, остался только Орбан. Как объясняет эксперт, Орбану сказать сейчас, что он один против всех, значит переоценивать собственные способности.

«В Венгрии настроения действительно разные. Венгры сейчас заинтересованы в том, чтобы контактировать с Украиной. Это верно. Они реально на уровне каком-то ищут пространства. Это не значит, что мы станем лучшими друзьями, совсем нет, мы не станем, но хотя бы здороваться, когда видимся, будем. То есть не будем уже отворачиваться и плеваться, чтобы ты там сгорел», - рассуждает Александр Мусиенко.

К тому же, констатирует эксперт, нам иного и не нужно, просто чтобы вот это сохранялось и не блокировались решения, Венгрия уже продемонстрировала готовность. По его мнению, сегодня между нами нет такой глухой стены, чтобы ее нельзя было преодолеть, уже встреча Зеленского с Орбаном готовится.

Как сообщала Politeka, Шатилович сообщил, что россия попытается начать новое большое наступление, но у нее не получится.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как ВСУ успешно попали по нефтебазе в Туапсе.