Об этом он рассказал на своем канале.

“Соединенные Штаты Америки еще недавно были накануне просто выборов. Все больше и больше республиканцев объединяется вокруг Трампа. Губернатор Рон Десантис снял свою кандидатуру в пользу Трампа и обратился к своим сторонникам поддержать Трампа”, - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, совет партии республиканцев почти определился и скорее всего в июле во время съезда Трамп станет единым кандидатом от республиканцев. Как отметил Дмитрий Спивак, среди демократов пока нет никакой альтернативы Байдену.

“Пока там только рассуждают о возможном выдвижении Мишель Обама, и это, на мой взгляд, было бы очень сильным ходом демократов, потому что Мишель Обама очень популярна среди американцев. Это был бы сильный ход, но Байден сопротивляется”, - заявил Дмитрий Спивак.

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