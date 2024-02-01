Политический философ Андрей Ермолаев заявил, что ООН не получилась такой, как планировалось с самого начала, из-за военно-политических блоков она стала совсем декоративной.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Жить во лжи можно, но не долго, хотя это недолго может, конечно, растянутся на десятилетия. И я бы не упрекал ООН, потому что ООН так и не была создана», - отмечает Андрей Ермолаев.

Как рассказывает эксперт, после диетического формата «Лиги Наций», которая выполняла скорее декларативно-консультационную функцию, по инициативе Рузвельта появилась антигитлеровская коалиция, и страны вышли на общую новую платформу понимания, как организовать мир после войны. К тому же, добавляет он, идея ООН – это не только мировой парламент с принятием императивных решений, там был и замысел посерьезнее: приглашенным странам надо будет еще помочь встать на ноги, ведь это была эпоха еще живого колониализма.

А дальше, продолжает гость программы, появились военно-политические блоки, и они поставили крест на этих идеях. ООН, конечно, отмечает он, начала работать, она пыталась выполнять функцию такого модератора и регулятора конфликтов, были важные резолюции, но не более.

«Но почеркну, что в том качестве, в том замысле, в котором это мечталось Рузвельту, то, что поддержали тогдашние лидеры, учредители, ООН не состоялась. Так скажем, другая структура получила название ООН. Слабенькая, не представительная», - заключает Андрей Ермолаев.

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