Об этом он рассказал на канале "Садок вишневый".

“Байден нашел нравственную платформу и опирается на эту нравственную платформу. И демократы объясняют свои действия следующим образом: Соединенные Штаты Америки – это страна мигрантов, куда их предки точно так же приехали. И никаких границ, они заселяли эти территории и продолжают эту славную и правильную политику”, - сообщил Анатолий Якименко.

По словам публициста, демократы, опираясь на свою этическую платформу, выступают против притеснений мигрантов, пытающихся найти для себя спасение в США. Как отметил Анатолий Якименко, демократы идею США видят в заселении территорий людьми.

“Они (демократы – Ред.) говорят, что это просто убежище для отверженных людей, которые ищут себя. То есть у них есть нравственная платформа”, - заявил Анатолий Якименко.

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