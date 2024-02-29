Экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пояснил, что вопрос продолжительности полномочий президента во время войны нельзя оставлять, этим воспользуется рф, поэтому нужно обратиться в Конституционный суд.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Здесь вопрос не в легитимности, вопрос в продлении полномочий. Он (ред. – президент) считает, что будет легитимным всегда, вот пока будет военное положение, и он это военное положение будет продолжать вечно. В Конституции действительно прямо четкой нормы не прописано, написано следующее: 5 лет полномочий. Там не написано, как по Верховной раде, что после завершения, если военное положение, то до конца военного положения. Нет такого. Написано 5 лет и баста, расходимся», – констатирует Дмитрий Разумков.

А все заявления, которые мы слышим, утверждает он, это лишь видение, будь то президент пожизненный или 21 мая его полномочия завершаются. По словам политика, уже речь не идет о том, что здесь рука москвы как-то работает или не работает.

«Единственный орган, который должен расставить точки над «i», – это Конституционный суд Украины. Я думаю, что у них есть ответ, и он их не удовлетворил, имеется в виду Офис, о продлении полномочий. Им нужно обратиться в Конституционный Суд и получить ответ: продление полномочий до конца войны или нет, продления полномочий нет – исполняет обязанности глава Верховной Рады», - объясняет Дмитрий Разумков.

К тому же, добавляет он, этот вопрос важно решить не только для внутренней аудитории, но и для внешней, для Запада, чтобы у них не было сомнений. По словам политика, вот до международной арены по вопросу легитимности президента Украины рука москвы точно дотянется, они будут вкладывать деньги в политиков и бизнесменов.

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