Политолог-международник Максим Яли пояснил, что Ближний Восток и в частности Саудовская Аравия занимают как минимум нейтральную позицию по войне между россией и Украиной, а как максимум - ищут выгоду.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Саудовская Аравия, как и другие страны этого региона, официально занимает нейтральный статус. Ну а де-факто они пытаются воспользоваться этой ситуацией, трагической для Украины, в свою пользу. То есть имеется в виду, в частности, переговоры и определенные договоренности с россией по поддержке высоких цен на нефть, которые являются ключевым источником ведения войны россии против Украины», - объясняет Максим Яли.

В частности, эксперт вспоминает, как Байден пытался уговорить Саудовскую Аравию повторить то, что было в середине 80-х годов, когда она обрушила мировой рынок нефти, залив фактически его и тем самым ускорив разрушение Советского Союза, его экономическую катастрофу, за которой последовала и политическая.

Тем не менее, рассказывает он, тогда не было никаких обещаний, а критики Байдена в США заявляли, что принц Саудовской Аравии унизил американского президента, никаких договоренностей, напротив, он пошел навстречу путину относительно сокращения добычи нефти, что, соответственно, способствовало повышению или стабилизации высоких цен на нефть.

«К большому сожалению, мы сейчас живем в такие времена, где все на самом деле очень цинично, даже несмотря на риторику равных прав, даже если мы говорим о демократическом мире. Как оказывается, даже европейские компании, даже британские, казалось бы, наши ближайшие партнеры, продолжают продавать свою продукцию, которая при участии определенных посредников попадает в россию», – констатирует Максим Яли.

Как сообщала Politeka, Мамулашвили заявил, что россия делает в Украине то же, что и раньше в других странах, но теперь наконец-то мир обратил на это внимание.

Также Politeka писала о том, что Фрейн дала прогноз о том, как закончится война в Украине.





