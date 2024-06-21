В Соединенных Штатах Америки 27 июня пройдут исторические дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп готовятся к историческим дебатам, которые пройдут 27 июня на CNN.

Это будут первые дебаты между действующим и бывшим президентом и первые дебаты с 2020 для обоих кандидатов. У Байдена не было серьезных вызовов от своей партии, а Трамп пропустил республиканские праймериз.

Дебаты могут стать ключевым моментом в президентской кампании, которая началась раньше обычного и включает двух известных кандидатов. Отличием от предыдущих дебатов 2020 года отсутствие студийной аудитории.

Квалификационное окно закрылось в четверг, когда оба кандидата выполнили требования Конституции США и пороги голосования, установленные CNN.

Дебаты проведут Джейк Тэппер и Дана Бэш из CNN. Кандидаты согласились на правила и формат, отмеченные в майских письмах от CNN.

Квалификационные требования включали соответствие Конституции США, подачу официального заявления в Федеральную избирательную комиссию, достаточное количество бюллетеней для получения 270 голосов избирателей и не менее 15% в четырех национальных опросах. Только Байден и Трамп отвечали этим требованиям.

Дебаты будут включать в себя две рекламные паузы без контакта кандидатов со своими командами. Кандидаты будут выступать на одном подиуме, их места будут определяться подбрасыванием монеты. Микрофоны будут выключены, за исключением того кандидата, чья очередь говорить. Реквизит запрещен, разрешены только ручка, блокнот и бутылка воды.

Источник: cnn

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