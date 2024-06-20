Новые заявления Дональда Трампа относительно Украины сильно контрастируют с теми, что он делал буквально полгода назад.

На это, в частности, обратил внимание известный американский политолог Рамиз Юнус, пишет Politeka.net.

Так, отвечая на вопрос, будет ли Трамп в случае своей победы на выборах придерживаться подписанных Байденом соглашений, Юнус ответил утвердительно.

«А куда он денется? Посмотрите, как он поменял свою риторику во время своей предвыборной кампании. Что он говорил полгода назад, год назад на тему Украины. Посмотрите, что он говорит сейчас, что стал говорить спикер Джонсон. Они понимают, что на этой теме уже других вариантов нет», - подчеркнул Юнус в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Сейчас".

Политолог также сообщил, что в команде Трампа ломают голову над тем, что делать с вице-президентом и как усилить свои позиции на выборах.

«А единственное усиление – это Никки Хейли, друг Украины. А она ему в рот смотреть не будет. Я уже не говорю про нижнюю палату Конгресса, где все там ему в рот не смотрят от того, что у них есть корпоративные интересы. Они защищают его в вопросах импичмента, суда, но они не его защищают, а себя, партию – это корпоративные интересы. А корпоративные интересы также говорят, что надо защищать Украину», - заверил политолог.

Юнус подчеркнул, что если Трамп вдруг заявит, что он не хочет поддерживаать Украину, ему придется иметь дело и с нижней палатой Конгресса, и с верхней.

«Ему это надо? У него что, других проблем нету? А выборы же надо еще выиграть…», - говорит Юнус, добавив, что все решения, которые принимаются президентом США, являются результатом консультаций с истеблишментом.

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