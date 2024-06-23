Кандидат в президенты США Дональд Трамп подбирает в свою команду людей, в буквальном смысле, имеющих определенные пороки.

Желающие присоединиться к республиканскому списку кандидатов в вице-президенты должны доказать не ценность, а ничтожность.

Об этом сообщил в своей колонке известный историк Тимоти Снайдер.

Так, Снайдер добавил, что, как правило, кандидатов в вице-президенты выбирают по добродетелям, потому что в результате они принесут новых избирателей и дополнят кандидата в президенты благодаря своим достижениям в прошлом.

Тем не менее, Тимоти Снайдер считает, что Дональд Трамп ищет недостатки в кандидатах.

"Сигнализация о пороке – это, конечно, сложное дело, как для них, так и для Трампа. Они должны быть плохими, но в то же время не быть слишком хорошими в этом. Выглядеть лидером опасно, поскольку это может быть воспринято как амбиции и талант, что не понравится Трампу", - сообщил Снайдер.

Также он напомнил, что согласно сообщению Майкла К. Бендера в New York Times, лидерами являются Дуг Бургум, Марк Рубио и Джей-Ди Вэнс.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп также привлек внимание доноров к Тиму Скотту.

"Я не претендую на инсайдерскую информацию или особое понимание того, кого выберет Трамп. Каждый из этих мужчин по-разному демонстрирует искажение политики бессилия. Как и любой другой возможный кандидат", - считает известный историк Тимоти Снайдер.

Источник: колонка Тимоти Снайдера.

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