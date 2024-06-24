Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, Северная Корея становится фактором нашей войны. Мало того, добавляет он, именно Корейский полуостров вдруг становится снова тем местом, откуда может разразиться полномасштабная Третья мировая.

«Кто-то нас предупреждал, об этом кто-то делал такой прогноз, по-моему, в феврале… Шейтельман. Конечно, Шейтельман говорил, что Третья война, которую развернут россияне, будет в Корее. Первую они начали в Украине, вторую, когда под видом «Хамас» напали на Израиль, похитили людей, а третью они начнут в Корее», - утверждает Михаил Шейтельман.

Тем не менее, констатирует он, Южная Корея ответила на эскалацию, на договор между путиным и Ким Чен Ыном. В частности, рассказывает эксперт, советник президента Южной Кореи по вопросам нацбезопасности Чан Хо Джин заявил, что они планируют пересмотреть вопрос о предоставлении Украине оружия, то есть это намек относительно непосредственной летальной помощи Украине.

«Южная Корея – крупнейший производитель оружия НАТОвского образца вне НАТО, поэтому это мощнейшая индустриальная держава, она льет сталь в огромных количествах и делает из нее тяжелые вооружения. Плюс высокие технологии», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Росс заявил, что Саммит мира не был какой-то бутафорией, это реальное начало мирного трека.

Также Politeka писала о том, что Спивак заявил, что то, что состоялось в Швейцарии, - это искусство невозможного.