Кандидат в президенты США Дональд Трамп и его союзники намерены воспользоваться новой реальностью, если он выиграет второй срок.

Политические цели Трампа, которые в прошлом казались в лучшем случае амбициозными, а в худшем — аморфными мысленными пузырями реального времени, не являются ни незначительными, ни теоретическими.

Хаос первого срока Дональда Трампа в сочетании со знакомой, хотя и нарастающей, подстрекательской и мрачной риторикой его митингов может привести к затемнению повестки дня, которая во многих случаях совершенно ясна.

Данный факт подчеркивает, насколько матч-реванш Трампа с Джо Байденом не аналогичен кампании 2020 года.

Трамп, если он получит второй президентский срок, войдет в Белый дом с таким уровнем поддержки со стороны республиканцев в Конгрессе, которого не было в его первый срок.

Это реальность, которая ярко проявилась в Вашингтоне в начале июня этого года, когда экс-президент встретился за закрытыми дверями с республиканцами Палаты представителей и Сената на Капитолийском холме.

Предвыборная кампания Трампа полна обширных предложений, направленных на быстрое возобновление, а затем резкое расширение политики, направленной на иммиграцию, налоги и торговлю.

Трамп и его ближайшие советники ясно дали понять, что планируют использовать расширенный подход к его исполнительной власти, чтобы реализовать многие из своих предложений без необходимости одобрения Конгрессом.

Повестка дня Трампа не является государственной тайной и размещена на веб-сайте его предвыборной кампании в разделе «Повестка дня 47».

Политологи говорят, что уроки, извлеченные из первого срока, не были отменены, когда Трамп покинул свой пост.

Источник: CNN.

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