Народный депутат Николай Тищенко, вероятно, уничтожил свой телефон во время обысков во избежание его использования в качестве доказательства по делу, связанному с его подозрением в незаконном задержании бывшего военнослужащего в Днепре.

Во время обысков, которые проводили правоохранители, народный депутат Николай Тищенко, которому выдвинуто подозрение в связи с событиями в Днепре, разбил свой телефон во избежание его изъятия в качестве доказательства, сообщил журналист Константин Андриюк.

Андриюк опубликовал видео обыска в Telegram-канале, где отметил, что депутат, "не желая предоставлять вещественное доказательство, уничтожает свой телефон". По данным прессслужбы Офиса Генерального прокурора, сегодня прокуроры планируют обратиться в Печерский районный суд Киева с ходатайством о применении круглосуточного домашнего ареста для Николая Тищенко в связи с подозрением в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, где в Днепре охранники народного депутата Николая Тищенко, вероятно, избивают мужчину, закованного в наручники. На записи видно, как неизвестные в военной форме без опознавательных знаков нападают на мужчину с детской коляской.

Позже оказалось, что избивший мужчина - это ветеран подразделения Kraken Дмитрий Павлов. Конфликт, по сообщениям СМИ, возник из-за того, что Тищенко, не являясь военным, гулял по городу в военной форме.

Местные правоохранители заявили, что не имеют никакого отношения к Тищенко и открыли два уголовных дела: по факту нанесения легких телесных повреждений и незаконного лишения свободы. Сам Тищенко объяснил ситуацию тем, что Павлов якобы напал на полицейских и заявил, что это была провокация.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак осудил действия Тищенко и отметил необходимость ответной реакции правоохранительных органов.

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