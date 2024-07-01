Вскоре после, казалось бы, неизбежного поражения консерваторов на выборах в Британии на следующей неделе партия будет искать своего шестого лидера за восемь лет, чтобы заменить Риши Сунака.

Вероятные претенденты на пост шестого лидера партии за восемь лет могут частично зависеть от того, кто переживет крупное поражение.

Среди претендентов на должность Сунака:

Суэлла Брейверман. Дважды бывший министр внутренних дел де-факто проводит кампанию за лидерство с тех пор, как Сунак уволил ее с этого поста в ноябре. На своем месте в Хэмпшире она имеет большинство в 26 000 человек, так что она все еще должна быть здесь.

Предложение Брейверман партии будет твердо справа, с вероятным акцентом на сокращение иммиграции и выход из Европейской конвенции о правах человека.

Кеми Баденох. Еще один почти наверняка претендент от правых, к тому же с очень безопасным электоратом. У Баденоха есть кажущееся преимущество, заключающееся в том, что он все еще находится в кабинете министров в качестве бизнес-министра, если предположить, что связь с Сунаком все еще рассматривается как актив после выборов.

Прити Патель. Продолжая эту тенденцию, если Патель решит попробовать – а ее союзники предполагают, что она обдумывает это – ее выбор будет еще одним правым, с упором на жесткие меры в отношении миграции.

Том Тугендхат. Министр безопасности надеется стать сосудом надежд центристов Тори, что он и пытался сделать в предвыборной кампании 2022 года, чтобы сменить Джонсона, заняв пятое место.

Источник: theguardian.

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