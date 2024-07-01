Вероятные претенденты на пост шестого лидера партии за восемь лет могут частично зависеть от того, кто переживет крупное поражение.
Среди претендентов на должность Сунака:
Суэлла Брейверман. Дважды бывший министр внутренних дел де-факто проводит кампанию за лидерство с тех пор, как Сунак уволил ее с этого поста в ноябре. На своем месте в Хэмпшире она имеет большинство в 26 000 человек, так что она все еще должна быть здесь.
Предложение Брейверман партии будет твердо справа, с вероятным акцентом на сокращение иммиграции и выход из Европейской конвенции о правах человека.
Кеми Баденох. Еще один почти наверняка претендент от правых, к тому же с очень безопасным электоратом. У Баденоха есть кажущееся преимущество, заключающееся в том, что он все еще находится в кабинете министров в качестве бизнес-министра, если предположить, что связь с Сунаком все еще рассматривается как актив после выборов.
Прити Патель. Продолжая эту тенденцию, если Патель решит попробовать – а ее союзники предполагают, что она обдумывает это – ее выбор будет еще одним правым, с упором на жесткие меры в отношении миграции.
Том Тугендхат. Министр безопасности надеется стать сосудом надежд центристов Тори, что он и пытался сделать в предвыборной кампании 2022 года, чтобы сменить Джонсона, заняв пятое место.
Источник: theguardian.
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