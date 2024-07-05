Философ Сергей Дацюк объяснил, что геополитика больше не работает, поскольку миром теперь правят разные сети, и для понимания все этого нам нужна многомировая грамматика.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Мир даже ближайшего будущего не описывается в геополитических интересах, потому что геополитика умерла. Многие это еще не поняли. Ну, есть люди, которые размышляют об этом, поняли, что геополитики больше нет, но многие этого еще не поняли», - утверждает Сергей Дацюк.

Как он объясняет, геополитика – это когда ваши представления соответствуют привязанности к некой территории, на которой вы что-то рисуете. Тем не менее, констатирует эксперт, в мире начинают существовать сети, причем разные, не только экономические, политические, но и виртуальные, социальные, и в этом мире перестает главенствовать геополитика. И эта сетеполитика устроена иначе, объясняет он, в ней курсируют смыслы, которые побеждают не сразу, а через некоторый период времени.

И как устроена многомерная политика, рассуждает философ, мы еще не знаем, нужны будут особые контактеры, они должны выбрать средства. Но это не геополитика, подчеркивает он, поскольку тут будет задействована астрополитика, космополитика, виртуальная политика, робополитика, политика искусственного интеллекта и так далее.

«Это вопрос о построении многомировой грамматики для начала. Мы только-только подошли к постановке этого вопроса – построение многомировой грамматики. И с этой точки зрения у нас даже еще не только имени нет, но даже представления об устройстве грамматики нету. Поэтому тут большой вопрос», - заключает Сергей Дацюк.

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