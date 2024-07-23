Отказ президента Джо Байдена участвовать в выборах 2024 года вызвал вопрос, смогут ли республиканцы обратиться в суд, чтобы помешать включению предполагаемого кандидата от Демократической партии в избирательные бюллетени или блокировать финансирование кампании Байдена. Эксперты в области избирательного права считают, что такие попытки, вероятно, не добьются успеха, особенно если вице-президент Камала Харрис скоро будет утверждена как кандидат.

Тем не менее, эта беспрецедентная ситуация может побуждать к агрессивным и нестандартным юридическим маневрам, пишут в издании Bloomberg.

После объявления Байдена об отказе спикер Палаты представителей Майк Джонсон предположил в интервью CNN, что в некоторых штатах могут возникнуть "юридические препятствия" для замены кандидата.

Однако эксперты считают, что суды, вероятно, отвергнут такие иски, поскольку Демократическая партия еще не официально избрала своего кандидата и сроки для сертификации кандидатов еще не истекли.

Джастин Левитт, профессор права, отметил, что утверждение о том, что уход Байдена лишает избирателей их прав, является неправильным пониманием процесса первоначальных выборов. Делегаты, избранные на первоначальных выборах, обычно обязаны поддерживать определенного кандидата, но это не является юридическим обязательством.

Бен Гинзберг, ветеран кампаний от Республиканской партии, считает, что успех таких исков маловероятен, хотя возможность подачи необоснованного иска для выявления легитимности Харрис нельзя исключать.

В Огайо уже шли дебаты относительно доступа к бюллетеням еще до ухода Байдена. Законодатели штата установили срок для сертификации кандидатов на 7 августа, что могло создать потенциальные трудности для Харрис. Однако если демократы проведут предварительное голосование, эксперты считают, что суды не воспримут эти обжалования серьезно.

Глава Федеральной избирательной комиссии Шон Кукси отметил возможные юридические вопросы по использованию средств, собранных для кампании Байдена, но многие эксперты отрицают это. Харрис уже обновила документы для отображения ее статуса кандидата, и, по словам Стивен Робертса, она имеет право использовать эти средства.

Время также может стать препятствием для республиканцев. До общих выборов осталось чуть больше 100 дней, и рассмотрение жалоб о финансировании может занять месяцы или даже годы. Судебные тяжбы обычно отклоняют как преждевременные, если не исчерпаны все возможности перед комиссией.

Источник: Bloomberg

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