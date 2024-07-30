Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Если мы сейчас говорим, что Камала Харрис – нет, съезд ее не поддерживает и не выдвигает, что происходит с тем электоратом, который заточен именно на Камалу? Они начинают отходить или они не придут на голосование и скажут, что кандидат теперь не устраивает, потому что им нравится Камала Харрис. С другой стороны, Камала может проиграть Трампу, потому что есть уже шлейф, что когда-то женщина проиграла ему, речь идет о Хиллари Клинтон, это был ужасный провал», - замечает Олег Постернак.

Как он объясняет, Камала Харрис в качестве вице-президента нужна была для того, чтобы держать в оптике женский электорат и цветное население – афроамериканцев, латиноамериканцев, мигрантов из Азии, получивших гражданство США, и она действительно с этим справлялась. Поэтому, констатирует эксперт, выходит так, что Камалу Харрис нельзя снять, но и нельзя оставлять, потому что не факт, что она выиграет у Трампа.

«Как политтехнолог что бы ты им посоветовал? Как изменить, соответственно, свою избирательную стратегию? Я понимаю, что она будет меняться еще много раз, потому что это первый черный лебедь, а их будет точно еще не один, а десятки. Но все равно базово, что бы ты им сейчас посоветовал?», - спрашивает Алексей Буряченко.

По мнению гостя программы, прежде всего демократы должны сделать ставку на своих ключевых избирателей – это те, кто ненавидят Трампа, и нагнетать надо на этом. Далее, продолжает он, нужно привязать экономические успехи при Байдене с потенциальным кандидатом, и Харрис в этом направлении действительно связывается. В-третьих, заключает эксперт, демократам нужно взять 7 шатающихся штатов, и тема закрыта, а для этого им нужно привлечь молодежь.

Как сообщала Politeka, Буряченко заявил, что российская федерация заблокировала Совбез, Генассамблея – просто бутафория.

Также Politeka писала о том, что Кочетков объяснил, почему Ватикан в нашей войне все же ближе к россии, чем к Украине.