Операция украинских сил в Курской области оказала серьезное влияние на динамику конфликта, взорвав мораль армии рф.



Как отмечает The Hill, некоторые эксперты восприняли маневры ВСУ как неразумную авантюру из-за краткосрочного характера предыдущих операций. Однако с развитием событий становится ясно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский открыл новый фронт, удивив противника.

Воздействие боев на территории РФ выходит далеко за пределы фронта, демонстрируя внутренние проблемы Кремля. Сейчас основное внимание командования страны-агрессора сосредоточено на сохранении власти внутри страны, чем в Украине. Чтобы вернуть утраченные территории России понадобится больше войск, однако это осложняется необходимостью либо оставить позиции в Украине, либо отправить молодых призывников в Курскую область. Последний вариант политически непрост на фоне предыдущего обещания Путина не использовать новобранцев в Украине.

"Президент Владимир Путин, когда-то имевший полный контроль над ситуацией, теперь кажется ошеломленным и скучает на заседаниях, ранее ведших с властью и угрозой. Теперь отсутствуют угрозы ядерной эскалации, летние каникулы в Сибири и странные выступления против Запада. Эти изменения могут свидетельствовать о накоплены психологические последствия длительной и бессмысленной войны, или о том, что человек на камере вовсе не является президентом", – пишет издание.

Нехватка рабочей силы в гражданском секторе, безусловно, будет усиливаться, поскольку война и растущий спрос на солдат будут способствовать повышению зарплат и цен. Экономические трудности, более глубокое вторжение или новая волна мобилизации могут привести к уличным протестам среди россиян.

Уже наблюдаются признаки беспорядков в регионах с этническими меньшинствами. Насилие и несогласие, несомненно, будут расти из-за непропорционального количества неславянских меньшинств, погибающих во время атак на украинские позиции и обстрелов.

Источник: The Hill

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