Республиканцы, которые будут голосовать за демократа Камала Харрис, активно организуются, чтобы повлиять на результаты выборов.

Майкл Бродкорб, бывший заместитель председателя Республиканской партии Миннесоты, является частью этой нетрадиционной волны. Бродкорб и другие республиканцы, желающие руководства Трампа, стремятся поддержать Гаррис.

Это движение беспрецедентно для американской политики. В него входят сотни бывших сотрудников президентских администраций, военных офицеров в отставке, юристов Рейгановской эры и других. Они не отказались от своих консервативных убеждений, но разочарованы современной Республиканской партией, по их мнению, ставшей партией культа личности вокруг Трампа.

Известные республиканцы, такие как бывший губернатор Миннесоты Арне Карлсон и Лиз Чейни, дочь бывшего вице-президента Дика Чейни, уже объявили о своей поддержке Харрис. Карлсон и другие выражают обеспокоенность тем, что Трамп угрожает демократии США и призывают к голосованию за вице-президента.

Это движение сталкивается с задачей построить структуру, которая позволит республиканцам придерживаться своих консервативных идеалов, но одновременно противостоять Трампу. Они не планируют менять свои политические убеждения, но стремятся остановить угрозу, которую они видят в возвращении Трампа.

Харрис умело использует поддержку разочарованных республиканцев, предлагая компромиссные решения и открыто приглашая их в свою кампанию. Ее стратегия включает в себя поддержку двухпартийных инициатив, таких как законопроекты для малого бизнеса, что показывает ее готовность к компромиссам.

Этот новый подход может повлиять на выборы, поскольку республиканцы, переходящие на сторону Харрис, пытаются обеспечить достаточную победу, чтобы отвергнуть попытки Трампа обжаловать результаты.

Источник: Bloomberg.

Последние новости Украины:

Армия России начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.