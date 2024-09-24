Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что Шольц пытается балансировать между тем, чтобы действительно помогать Украине, и тем, чтобы не переходить красные линии путина из-за прошлого Германии.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Канцлер Шольц остался верен и предан своим принципам все же не дать путину проиграть с треском, то есть он против того, чтобы бить вглубь территории россии. Опять же, это объясняется многими причинами. Почему Германия в лице канцлера Шольца настолько против? Это связано с историческими параллелями и травмами», – отмечает Александр Мусиенко.

Как он объясняет, немцы до сих пор это чувствуют, и там до сих пор работает пропаганда оппонентов Германии, в том числе и российская, постоянно распространяющая информацию и не дающая никому забыть о том, что именно Германия была причиной двух мировых войн, она разожгла их и может разжечь еще и Третью.

«Кроме того, все же ухудшилась ситуация у немецкого канцлера, хотя его партия и выиграла у социал-демократов выборы в Бранденбурге, в земле важной, но в спину дышит «Альтернатива для Германии». Подъем ультраправых в Германии очевиден, и его скрыть сейчас уже невозможно. А это политическая сила, поддерживающая сближение с россией и уменьшение объемов помощи Украине. А что это значит? Это означает и настроение отдельных немцев», – объясняет Александр Мусиенко.

Так что, констатирует он, Шольц вынужден балансировать: с одной стороны, демонстрировать, что Германия – неотъемлемая часть коалиции в поддержку Украины, с другой – никаких TAURUS и дальнобойных ударов по россии. В то же время эксперт отмечает, что Германия действительно помогает Украине – это и ПВО, и танки, и артснаряды, главное, чтобы эти пакеты не уменьшались.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что привезет Зеленский из Вашингтона.

Также Politeka писала о том, что Кущ заявил, что в августе у нас уже была третья условная реструктуризация и третий условный дефолт.