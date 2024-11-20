В Германии началась предвыборная кампания, которая может кардинально изменить политический ландшафт страны.

Распад правительственной коалиции, слабые рейтинги действующего канцлера Олафа Шольца и внутренние споры в его партии создают атмосферу неопределенности в преддверии досрочных выборов, намеченных на 23 февраля.

Как отмечает Европейская правда , Социал-демократическая партия Германии стоит на пороге серьезных перемен. Рейтинг партии упал в третье место после ультраправой "Альтернативы для Германии" (почти 20%) и лидера симпатий – Христианско-демократического союза, который может получить более 32%.

Слабые позиции Шольца усугубляет кризис доверия среди однопартийцев. Известные социал-демократы из Гамбурга, родного города канцлера, открыто призвали его уступить лидерство министру обороны Борису Писториусу.

Борис Писториус, возглавивший министерство обороны в январе 2023 года, имеет высокий уровень доверия среди избирателей благодаря четкой позиции в оборонной политике. Его заявления о готовности Германии к войне и решительной поддержке Украины выделяют его среди других политиков.

Однако путь Писториуса к лидерству непрост. Несмотря на симпатии рядовых членов партии, у него нет явной поддержки среди руководства СДПГ. В то же время, опросы показывают, что 60% сторонников партии хотят видеть Писториуса кандидатом в канцлеры, тогда как Шольца поддерживают лишь 30%.

Ситуация в Германии оставляет много открытых вопросов, но одно очевидно точно: следующие месяцы станут решающими не только для внутренней политики страны, но и для ее внешнеполитических решений, включая поддержку Украины.

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