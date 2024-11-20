Германия переживает политический кризис, угрожающий не только правительственной стабильности, но и глобальной репутации страны.

Антирейтинг действующего канцлера Олафа Шольца ставит под вопрос шансы Социал-демократической партии Германии на успех в досрочных парламентских выборах, запланированных на 23 февраля 2025 года.

Как отмечают аналитики Spiegel, возглавлявший партию на протяжении трех лет Шольц теперь вызывает все больше критики как среди избирателей, так и среди однопартийцев. Среди последних недовольных – представители консервативного крыла Seeheimer Kreis.

"Замена на Писториуса должна состояться, иначе федеральные выборы в феврале станут катастрофой", – подчеркивают социал-демократы.

Два депутата из Гамбурга также открыто призвали сменить лидера на более популярного политика.

"За последние три года Шольц проводил хорошую политику. Но ему не удалось завоевать симпатии людей и продемонстрировать лидерство", – заявили Тим Стоберок и Маркус Шрайбер.

Кстати, распад трипартийной коалиции во главе с Шольцом на прошлой неделе лишь усугубил кризис. Христианско-демократический союз, лидирующий в опросах по 32% поддержки, готовится возглавить следующее правительство. Между тем, рейтинг СДПГ упал до 16%, уступая даже ультраправой "Альтернативе для Германии". Учитывая ситуацию, перед Германией стоит слишком много внутренних и внешних вызовов.

Источник: spiegel .

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