В США начался процесс передачи президентских властей после победы Дональда Трампа на 5 ноября.

Традиционно этот переход длится 76 дней и включает в себя сложную бюрократическую процедуру, обеспечивающую плавный старт новой администрации .

Как пишет Voice of America со ссылкой на экспертов. Период передачи власти, закрепленный в законе 1963 г., призван гарантировать бесперебойную работу правительственных учреждений. Это предполагает создание координационных советов, подготовку планов передачи дел и обеспечение доступа новоизбранного президента к ключевым разведданным.

Однако, как отмечают эксперты, процесс остается зависимым от доброй воли обеих сторон. В 2020 году Дональд Трамп отказался признавать поражение, из-за чего Джо Байден не получал разучеты, а команды администраций не сотрудничали должным образом.

В этом году обе стороны декларируют готовность к сотрудничеству. Байден и Трамп уже провели двухчасовую встречу в Белом доме, которую назвали "сердечной и предметной". В то же время, эксперты отмечают, что команда Трампа пропустила несколько важных дедлайнов для формирования переходной администрации.

Одна из главных задач новоизбранного президента — заполнить более 4000 должностей, из которых 1200 нуждаются в одобрении Сената. Трамп уже назвал ключевые назначения, среди которых советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и генеральный прокурор. Международные партнеры США внимательно следят за процессом. Лидеры других стран уже налаживают контакты с командой Трампа, стремясь понять, каких изменений ожидать.

"Речь идет о значительных изменениях в том, как Соединенные Штаты собираются руководить, и поэтому это деликатный баланс для лидеров иностранных правительств в международном контексте", - отметил Дерек Мюллер, профессор права Нотр-Дама и эксперт по вопросам перехода президента.

Источник: holosameryky .

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