Конфликт в Сирии не сможет отвлечь рф от войны в Украине, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.

Россия уменьшает свое военное присутствие в Сирии, что свидетельствует об отсутствии планов на значительные подкрепления для поддержки режима Башара Асада в ближайшем будущем.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны. Как стало известно, россия эвакуирует военно-морские силы со своей базы в сирийском Тартусе. В частности, спутниковые снимки указывают на вывод всех судов из этой базы. Аналитики предполагают, что эти суда не будут опрокинуты в Черное море из-за ограничений со стороны Турции. Россия же, вероятно, перенаправит их на свои северные базы и в Калининград.

Эти действия свидетельствуют о том, что россия не планирует значительных ресурсных расходов для поддержки своего военного контингента в Сирии. В то же время, по информации Главного управления военной разведки Украины, россия уже перебросила в Сирию часть Африканского корпуса, что может указывать на стремление избежать втягивания основных регулярных войск в сирийский конфликт.

Аналитики ISW предполагают, что хотя существует вероятность продвижения сирийской оппозиции на юг, к Хаме, а также угроза базе в Тартусе, россия не планирует опрокидывать значительные силы в Сирию в ближайшем будущем. Их оценки подтверждают, что главным приоритетом для рф остается война в Украине, и все стратегические ресурсы сосредоточены именно на этом фронте.

Источник: understandingwar .

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