Россия уменьшает свое военное присутствие в Сирии, что свидетельствует об отсутствии планов на значительные подкрепления для поддержки режима Башара Асада в ближайшем будущем.
Об этом пишут аналитики Института изучения войны. Как стало известно, россия эвакуирует военно-морские силы со своей базы в сирийском Тартусе. В частности, спутниковые снимки указывают на вывод всех судов из этой базы. Аналитики предполагают, что эти суда не будут опрокинуты в Черное море из-за ограничений со стороны Турции. Россия же, вероятно, перенаправит их на свои северные базы и в Калининград.
Эти действия свидетельствуют о том, что россия не планирует значительных ресурсных расходов для поддержки своего военного контингента в Сирии. В то же время, по информации Главного управления военной разведки Украины, россия уже перебросила в Сирию часть Африканского корпуса, что может указывать на стремление избежать втягивания основных регулярных войск в сирийский конфликт.
Аналитики ISW предполагают, что хотя существует вероятность продвижения сирийской оппозиции на юг, к Хаме, а также угроза базе в Тартусе, россия не планирует опрокидывать значительные силы в Сирию в ближайшем будущем. Их оценки подтверждают, что главным приоритетом для рф остается война в Украине, и все стратегические ресурсы сосредоточены именно на этом фронте.
Источник: understandingwar .
Последние новости:
Эскалация в Сирии: эксперты рассказали, почему наступление началось именно сейчас
Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа
Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы