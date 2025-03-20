Киевский международный институт социологии провел очередное исследование политических симпатий жителей столицы и выяснил, у кого из кандидатов больше шансов победить на предстоящих выборах мэра.

В опросе приняли участие 805 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех районах Киева. Метод исследования – телефонное интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Рейтинг кандидатов возглавил действующий глава города В. Кличко – 32,1% голосов среди всех респондентов и 54,5% среди определившихся со своим выбором. Уровень поддержки других кандидатов таков: А. Ильенко – 6,1% и 10,3%, М. Порошенко – 5% и 8.5%, М. Томенко – 3,6% и 6,1%, И. Верещук – 2,1% и 3,5%, О. Доний – 2% и 3,3%. В то же время О. Ткаченко, С. Гусовский, М. Поживанов имеют поддержку не более 1% среди всех респондентов и не более 2% среди определившихся.

Этот опрос проводился в течение 17-27 февраля 2025 года, а два предыдущих – 12-16 октября 2023 года и 23 апреля-1 мая 2024 года. Если сравнить полученные результаты за три исследования, то мы видим, что политические симпатии киевлян почти не изменились. Ошибка не превышает 3,5%.

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