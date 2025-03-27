Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что Трамп имеет рычаги, чтобы усадить всех за стол переговоров, так что отвертеться не получиться, и свой план по завершению войны он выполнит, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«То, что предписано, должно произойти. Как говорится, есть время разбрасывать камни, а есть время собирать. Время разбрасывать камни уже прошло, сейчас время их собирать. Да, тяжело. А что Иисусу Христу было легко? Чуть-чуть философские темы. Тяжело, и он пошел на крест ради нас таких. Президент Трамп, конечно, не Иисус, он ни за кого на крест не пойдет, но то, что он наметил со своей командой, выполнит, как бы тяжело не было его союзником, бывшим и нынешним», - утверждает Олег Стариков.

Как рассуждает эксперт для Politeka, Трамп ведет себя как богатый добрый дедушка, и когда внуки его не слушают, он перекрывает им кислород, тогда они к нему прибегают, слушаются, и он возвращает кислород. Так что, констатирует он, план намечен, и все будет идти по нему.

«Я думаю, эскалационная составляющая будет не насколько даже поле боя. 3 недели осталось до 20 апреля. И сейчас наш организм болеет, у него кризис, температура повышается, он заболел. Так вот будет повышение кризиса, то есть температуры, как на поле боя, так и в дипломатическом плане. То есть президент Трамп применит свои жесткие методы к тем, кто ему пытается мешать», - объясняет Олег Стариков.

Вывод, по его мнению, в том, что время вспять не повернуть, мир перешел в новое русло, и глобалисты уже не вернутся, время философов, социологов и политиков прошло. Как отмечает эксперт для Politeka, можно сказать, что произошла буржуазная революция, к власти пришли другие люди, которые умеют все делать своими руками, они закончат войны, а дальше – развитие и новый технологической уклад.

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