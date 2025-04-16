Политолог Руслан Бортник заявил, что мирные переговоры зашли в стратегический тупик, и мы подходим к критическому моменту, когда Трамп будет определять, кто виноват, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как объясняет эксперт, все зашло в тупик, потому что стороны выдвинули ультиматумы друг другу. Причем, отмечает он, у США самый простой ультиматум – просто перестаньте стрелять, прекратите боевые действия, у Украины тоже не сложный – дайте финансовую и военную помощь с гарантиями безопасности. А вот россия, констатирует эксперт, выдвинула целый список: и санкции снемите с «Россельхозбанка», и к SWIFT подключите, и пропустите аграрный экспорт, и дайте страховку флоту – все это для того, чтобы пробить дыру в санкционной стене с Западом.

«Все выдвинули ультиматумы, теперь идет игра в гляделки – кто первый моргнет или кто из этой тройки первые между собой сговорятся, чтобы сделать третьего крайним. Но стороны вышли в тупик, надо идти на уступки. Или Трампу надо уступать, или путину надо отказываться от своих требований, или Украине надо отказываться от своих требований. Кому-то надо уступить. Синхронно уступить не удается, доверия нет, а вот эти трагедии и продолжение боевых действий еще больше подрывают возможности. Я вообще не думаю, что Украина и россия способны уступить друг другу. Только за счет уступок США и Украине, и россии возможно формирование стабильной модели договоренности», - объясняет Руслан Бортник.

По его мнению, путин и Зеленский вообще друг друга ненавидят, причем не только политически, но и лично, поэтому представить себе, что они после договоренности пожмут друг другу руки, абсолютно невозможно, для этого ситуация должна быть крайне экстраординарной.

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